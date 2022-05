Primeira Mostra CineMarias abre inscrições até 16 de junho

Por Redação - Redação 5

O CineMarias está com inscrições abertas até 16 de junho para filmes dirigidos por mulheres. As produções irão compor as duas mostras competitivas de curtas-metragens (nacional e capixaba) da Primeira Mostra CineMarias – Corpo é Território que acontece de 1 a 3 de setembro, no Cine Metrópolis (Ufes).

Na ocasião, também será realizada a Sessão Especial CineMarias com obras produzidas a partir do LAB Audiovisual, voltado a jovens mulheres, entre 18 e 35 anos, moradoras de comunidades da Grande Vitória e interessadas em aprender cinema. As inscrições já estão disponíveis em www.cinemarias.com.br.

Podem ser inscritos filmes brasileiros dirigidos por mulheres cis, trans, travestis e não-bináries produzidos a partir de 2018, com duração de até 25 minutos. Cada proponente pode enviar até duas obras dos gêneros documentário, ficção, animação ou híbrido. As realizadoras concorrerão ao troféu CineMarias de Melhor Filme e Melhor Direção em ambas as categorias.

Com o tema “Corpo é Território”, o CineMarias 2022 propõe uma reflexão sobre a memória social da mulher a partir das experiências de seu corpo individual e coletivo nos espaços que ela ocupa. A Mostra também conta com workshops de criação gratuitos e masterclasses com profissionais reconhecidas do cinema nacional e capixaba. A programação educativa completa e suas inscrições serão divulgadas um mês antes do evento.

Por meio do cinema e da cultura, o projeto é voltado para o protagonismo de mulheres no cenário audiovisual com difusão de obras nacionais, locais e realização do LAB Audiovisual, uma experiência de educação imersiva para jovens que ainda não tiveram a oportunidade de estudar cinema. A vivência vai desde a criação coletiva do roteiro, passando pelo aprendizado da linguagem cinematográfica e da edição até a oficina prática de filmes. O intuito é dar voz às jovens cineastas, trazer narrativas inéditas para as telas e fomentar a autonomia e a participação de mulheres na escrita e na direção de suas próprias histórias.

De acordo com dados do Conselho Nacional do Ministério Público de 2017, o Espírito Santo está em quinto lugar no ranking de feminicídio do país, e o país também ocupa o 5° lugar entre 83 países com dados homogêneos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O CineMarias tem o patrocínio da ArcelorMittal e apoio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça, e do programa Agenda da Mulher da Vice-governadoria do Estado do Espírito Santo. A produção é da Lúdica Audiovisual e a realização da Puri Produções e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo – Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura

LAB Audiovisual

As inscrições para o LAB começam em 1 de junho para mulheres cis, trans, travesti e não-bináries, de 18 a 35 anos, prioritariamente residentes nos bairros abrangidos pelo Programa Estado Presente do Governo do Estado do Espírito Santo ou inscritas no CADÚnico. As participantes receberão uma bolsa-auxílio de R$ 600 para a participação na ação educativa.

Puri Produções

Produtora dedicada à realização e produção de eventos de cunho artístico, social e educacional. É especializada em produção audiovisual e de eventos. Produziu a edição de programas de TV, como o “Somos Capixabas”, da TV Gazeta, edições do FECIM – Festival de Cinema e TV de Muqui, e do Multipliqui – Festival de Música de Muqui. Em seu portfólio está ainda a gravação de videoclipes de artistas capixabas e cobertura audiovisual de manifestações artísticas no Estado do Espírito Santo.

Serviço

Seleção de filmes para a Primeira Mostra CineMarias – Corpo é Território

Inscrições: www.cinemarias.com.br

Prazo: até 16 de junho

Curtas-metragens: filmes de até 25 minutos finalizados a partir de 2018 por mulheres brasileiras

Troféus: para o filme mais bem colocado na Primeira Mostra CineMarias – Corpo é Território

