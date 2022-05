PRF apreende 3,4 toneladas de maconha e uma pistola escondida em carga de alimento para cavalos

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 863

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase três toneladas e meia de maconha que estavam sendo transportadas por um caminhão, na tarde desta sexta-feira (27). A droga estava escondida em meio a uma carga de feno e aveia, alimentos para cavalos, que seria entregue em uma loja de rações, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro.

Segundo informações da PRF, o veículo foi abordado pelos policiais na altura do KM 411 da BR-101, na localidade de Safra, por conta de uma lanterna queimada, porém, o nervosismo do motorista chamou a atenção dos agentes, que resolveram vistoriar a carga. O cão farejador (K9 Urbano) foi acionado e acabou localizando as drogas.

Com autorização do dono da loja de ração, o caminhão então foi conduzido até o local onde a encomenda original seria entregue, para que os policiais pudessem retirar a carga de feno e aveia e recolher a droga, um total de 3.424 quilos de maconha. Além disso, também em meio a carga, a polícia encontrou uma pistola calibre 9 MM com um carregador.

A PRF informou que a carga de drogas tem um valor estimado em R$ 7.425.143,70 aproximadamente.

A PRF informou que o dono da loja de rações não tem qualquer envolvimento com o crime. O empresário chegou a gravar um vídeo, que está circulando nas redes sociais, esclarecendo que não tem participação com o ocorrido.

O motorista do caminhão foi preso em flagrante e levado para a Superintendência da Polícia Federal, em Vila Velha, juntamente com toda a droga apreendida. Segundo a PRF, tanto a carga legal quanto o material ilícito vieram do Paraná.

