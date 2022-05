Prefeitura de Cachoeiro realiza quinta oficina do Plano de Educação Ambiental na quarta-feira (25)

Por Redação - Redação 8

Na quarta-feira (25), a Prefeitura de Cachoeiro realizará a quinta oficina comunitária dedicada à elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental (PlanEA-CI).

Será às 14h, no Centro de Referência, Pesquisa e Capacitação do Professor de Educação Básica – Dr. Dirceu Cardoso (Cecapeb), localizado na Cidade Universitária, em Morro Grande, para os moradores de Córrego dos Monos, Moitão, São Joaquim, Santa Fé e São Brás.

O objetivo da ação é colher, junto às comunidades, informações sobre as potencialidades da região e o que precisa melhorar em suas localidades, nas áreas de recursos naturais; saneamento e resíduos; proteção e bem-estar animal; controle ambiental; cidadania e comunidade e gestão ambiental no campo.

“Estamos promovendo essas oficinas para envolver a população na construção do plano, que vai nortear as ações e projetos de educação ambiental pelos próximos anos no município. Já passamos por quatro regiões e seus representantes participaram, ativamente, das atividades, dando importantes contribuições para a elaboração do documento”, avalia a secretária municipal de Meio Ambiente, Luana Fonseca.

As oficinas começaram no fim de abril e já foram realizadas na localidade de Tijuca (para moradores de Tijuca, Safra, União e Fazenda Retiro); no distrito de Pacotuba (para moradores de Burarama, Monte Alegre, Coutinho, Banca de Areia, Pacotuba e região); no bairro Coronel Borges (abrangendo, também, moradores de Gruta, Itabira, Urtiga, São Luiz Gonzaga e Poço Dantas) e Itaoca (com a participação de representantes de São Vicente, Itaoca, Gironda e Soturno).

Além das oficinas, serão realizadas duas audiências públicas relativas ao plano. A primeira está prevista para setembro deste ano. Já a segunda acontecerá em março de 2023. A implementação do PlanEA-CI foi designada pela lei municipal 7.744/2019 e regulamentada pelo decreto 29.579.

Próximas oficinas

25 de maio (quarta-feira)

– Córrego dos Monos, Moitão, São Joaquim, Santa Fé e São Brás. Local: Centro de Referência, Pesquisa e Capacitação do Professor de Educação Básica – Dr. Dirceu Cardoso, em Cachoeiro de Itapemirim (CECAPEB). Horário: 14h.

8 de junho (quarta-feira)

– Aeroporto, Marbrasa, BNH, Caiçara, IBC, Santa Teresa, Alto Monte Cristo, Jardim Itapemirim, São Lucas, São Francisco, Parque Laranjeiras, Central Parque, Valão, Gilson Carone e Coramara. Local: Auditório da Paróquia Nossa Senhora da Penha, BNH. Horário: 9h.

10 de junho (sexta-feira)

– Zumbi. Campo Leopoldina, Recanto, Basileia, Nova Brasília, Otto Marins, Santo Antônio, Sumaré, Gilberto Machado, Amarelo, Paraíso, São Geraldo, Baiminas, Amaral, Arariguaba, Costa e Silva e Bela Vista. Local: Centro Universitário São Camilo, Paraíso. Horário: 9h.

22 de junho (quarta-feira)

– Maria Ortiz, Centro, Guandu, Ferroviários, Independência. Santa Cecília, Novo Parque, Alto Novo Parque, Village da Luz, Abelardo Machado, Santa Helena, Aquidaban, Nossa Senhora de Fátima, Fé e Raça, Rubem Braga, Ilha da Luz Vila Rica e Ibitiquar. Local: EEEFM Presidente Getúlio Vargas – Polivalente Aquidaban. Horário: 14h.

13 de julho (quarta-feira)

– Educação Formal – matutino. Local: EEEFM Presidente Getúlio Vargas – Polivalente Aquidaban. Horário: 9h

– Educação Formal – vespertino. Local: EEEFM Presidente Getúlio Vargas – Polivalente Aquidaban. Horário: 14h

