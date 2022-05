Prefeitura de Cachoeiro assina ordem de serviço para construção de campo no bairro Rubem Braga

Por Redação - Redação 64

Fruto de convênio entre a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e o governo estadual, na tarde da última sexta-feira (13), o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, assinou a ordem de serviço para a construção do campo de futebol society no bairro Rubem Braga.

O campo, orçado em R$715.601,06, será construído em um terreno de 1.543,50 metros quadrado na rua Francisco Lemos e contará com alambrado, iluminação e grama sintética – que proporciona maior conforto durante a prática esportiva, além de dispensar manutenção.

Durante a solenidade de assinatura da ordem, que contou, também, com a presença de representantes dos Poderes Legislativos municipal e estadual, o prefeito Victor Coelho destacou o papel do esporte como ferramenta de transformação social.

“Estamos muito felizes em dar início a essa obra, que vai beneficiar tantas pessoas do Rubem Braga e região, principalmente, os jovens. O esporte é uma oportunidade de mudança de vida para muitas pessoas. Por isso, seguiremos no nosso caminho de investir, cada vez mais, para proporcionar aos cachoeirenses, espaços adequados para as práticas esportivas”, destacou o prefeito.

“É um grande e importante momento, iniciar a realização desse projeto tão esperado pela comunidade, que esteve junto conosco nesse processo. A obra de construção do campo de futebol society soma-se a outras realizações da atual gestão, que tem como uma de suas prioridades trabalhar o social e promover a qualidade de vida da população”, afirmou a secretária municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Lilian Siqueira, ao lembrar outras obras já em andamento, como o Campo Bom de Bola do bairro Jardim Itapemirim.

Também presente na solenidade, o secretário de estado de Esporte, Júnior Abreu, exaltou a importância da parceria entre Cachoeiro e o Governo do Estado do Espírito Santo.

“Mais um investimento fruto da parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro e o Governo do Estado, que beneficiará muitas crianças e adolescentes, dando mais oportunidade aos futuros atletas da região”, disse.

Entrega de materiais esportivos

Durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço para início das obras do campo de futebol society do Rubem Braga, ocorreu a entrega de materiais esportivos para abastecer os núcleos esportivos de judô, karatê, natação, atletismo e ginástica rítmica em Cachoeiro.

Os itens, entregues por meio do Programa Campeões do Futuro, do Governo do Estado, incluem: bolas, redes, pratos demarcatórios, cones, apitos, cronômetros digitais, bombas, bico e agulhas, calibradores digitais, arcos, bolas, fitas, maças, sapatilhas, estiletes, cordas, hidro tubo, flutuador, pranchas, toucas, óculos, apito, cronômetros digitais, tatames, protetor de tórax, aparador de chutes e quimonos. A expectativa é de beneficiar até 500 crianças e adolescentes.

