Precisando de remédios? Confira quais farmácias estão de plantão neste domingo (29)

Se você está precisando de remédios, curativos, produtos farmacêuticos ou de higiene, saiba que seis farmácias estão abertas neste domingo (29), em Cachoeiro de Itapemirim.

Nos estabelecimentos do Centro, o funcionamento é de 07h às 22h, já nos demais bairros, as drogarias funcionam de 07h às 19h. As informações são fornecidas pela Vigilância Sanitária do município. Confira!

Farmácia Preço Baixo

Rua Professor Quintiliano, 11 – Guandu, próx. A Caixa Econômica Federal

Tel.: 3199-0474

Drogaria Moreno

Rua Jerônimo Ribeiro, 51 – Centro, Próximo ao Supermercado Calvi

Tel.: 3511-5575

Drogasil

Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 141 – Gilberto Machado – ao lado da Rodoviária

Tel.: 3521-5835

Mainetti Farma

Av. Jones Santos Neves, 203 – Santo Antônio – Em frente ao Banco Itaú

Tel.: 3521-7777

Poup Drogaria

Av. Dr Aristides Campos, 411 – Basiléia, em frente ao ponto de vendas Selita

Tel.: 3038-8562

Drogaria Carla

Av. Jones Santos Neves, 1372 – Caiçara – no Perim Center

Tel.: 3025-2897

