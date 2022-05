Praça de Fátima em Cachoeiro vai receber apresentações quinzenais de seresta

Por Redação - Redação 24

Começa na próxima sexta (6), às 19h, o Seresta na Praça, novo projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro de Itapemirim.

As apresentações musicais serão realizadas no Circo da Cultura, localizado na Praça de Fátima. O primeiro show será comandado por Edgar Pinheiro, filho do saudoso músico cachoeirense Helvécio Pinheiro, que, com sua banda, promete encantar o público presente com diversas canções que exaltam o estilo.

As apresentações do projeto terão entrada gratuita e acontecerão quinzenalmente no espaço. Os artistas que vão se apresentar foram selecionados via edital de credenciamento da Semcult (004/2021).

A iniciativa oferece nova opção de lazer e entretenimento cultural aos cachoeirenses e valoriza músicos da cidade.

“Escolhemos começar este projeto no Circo da Cultura, porque aquele espaço se chama “Teatro de Arena Helvécio Pinheiro”, e muitas pessoas não sabem disso. Pretendemos retomar o movimento seresteiro, estilo musical muito tradicional em Cachoeiro e, ao mesmo tempo, homenagear esse grande artista, que foi Helvécio”, explica a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

Além da primeira apresentação de seresta, quem for conferir o evento vai poder curtir uma feira de artesanatos cachoeirenses realizada na Praça de Fátima, sob organização da Prefeitura e instituições parceiras.

