Populares detêm homem após ele assaltar comércio no Centro de Cachoeiro

Um homem foi detido por populares, na tarde desta sexta-feira (6), após ele ter roubado um estabelecimento comercial no centro de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Militar foi acionada e, quando os militares chegaram ao local, encontraram o homem imobilizado. Um agente penitenciário que seguia pela avenida Beira Rio, viu o suspeito correndo com uma arma na mão e o abordou. Em seguida, ele recebeu ajuda de populares para imobilizá-lo.

Uma funcionária do estabelecimento relatou que o homem entrou na loja se passando por cliente e escolheu diversas peças de roupa. Mas, ao passar no caixa, anunciou o assalto. No entanto, durante a ação, as pessoas que estavam no local perceberam que a arma era falsa, momento em que ele teria fugido assustado com a reação do povo.

