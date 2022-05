Policiais Militares conversam com alunos de Dores do Rio Preto sobre Disciplina x Indisciplina

Por Redação - Redação 6

Na última quinta-feira (26), os policiais militares da 2ª Companhia do 3° Batalhão da Polícia Miitar, estiveram nas escolas CMEIEF Cristina Peixoto do Carmo e EMEF Mundo Novo, ambas em Dores do Rio Preto, para um bate-papo com os alunos. O tema da conversa foi “Disciplina X indisciplina”.

Ao todo, mais de 190 alunos em ambas as escolas, participaram e assistiram atentos às informações passadas pelos policiais, que trataram sobre disciplina x indisciplina, tanto na escola, como no convívio social e familiar.

Ao final do animado bate-papo, os alunos posaram para fotos com os militares.

