Polícia Militar prende taxista após denúncia de sequestro na região do Caparaó

Por Redação - Redação 108

Advertisement

Advertisement

Na noite desta quinta-feira (5), um taxista foi detido pela Polícia Militar em Bom Jesus do Norte, após denúncias de que ele teria perseguido e sequestrado um rapaz.

Continua depois da publicidade

Por volta das 18h50, a PM foi informada por populares no bairro Antônio Francisco Moreira, em Guaçuí, que um homem teria colocado um rapaz a força dentro de um carro, modelo Etios de cor prata, identificado como um táxi do município de Campos (RJ). Os moradores disseram ainda que o veículo seguiu em direção à BR-482.

Diante das informações, um cerco policial foi montado nas possíveis rotas, inclusive com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, por conta da proximidade com os esses estados.

O carro foi localizado e parado em Bom Jesus do Norte. A vítima, de 17 anos, contou que veio de Campos até Guaçuí, e que tinha combinado com o motorista o valor de R$500 pela corrida, que seria pago no destino. Porém, ao chegar em Guaçuí, ele tentou fugir pois não tinha como pagar.

Continua depois da publicidade

O taxista então foi atrás do jovem e o colocou a força dentro do veículo e disse que retornaria para o município de origem.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre, sendo o adolescente acompanhado ao conselho tutelar de Bom Jesus. O veículo foi recolhido para o pátio credenciado do Detran.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].