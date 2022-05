Polícia Civil prende mulher que matou jovem em Piúma

Por Redação - Redação 151

Uma mulher de 18 anos foi presa pela equipe da Delegacia de Polícia de Piúma no bairro Niterói, em Piúma, na última sexta-feira (20). Ela é suspeita de ter assassinado, a facadas, uma jovem também de 18 anos, no bairro Centro, na última terça-feira (17). De acordo com as investigações, a motivação do crime seria ciúmes.

Após ter conhecimento do fato, a equipe realizou diversas diligências e conseguiu identificar a suspeita de ser a autora do crime. Foi solicitado um mandado de prisão preventiva, sendo expedido pelo Poder Judiciário.

De acordo com as investigações, a motivação do crime seria ciúmes. “A autora do homicídio havia namorado um rapaz durante um ano e, após terminarem, a vítima começou a se relacionar com o mesmo rapaz. Motivo este que as duas começaram a se confrontar”, contou a titular da Delegacia de Polícia de Piúma, delegada Rosane Cysneiros.

No dia do crime, a vítima foi até um beco onde moram os familiares do pai do filho dela e, quando saiu do local, encontrou a suspeita e ambas trocaram ofensas. Quando a vítima chegou em casa, elas continuaram se confrontando por mensagens de áudio. Momentos depois, ela saiu de casa e foi até onde a autora estava. Elas entraram em discussão verbal, vias de fato e, logo após, a vítima foi golpeada por uma faca, indo a óbito no local.

A suspeita fugiu e foi presa na última sexta-feira (20), sendo, posteriormente, encaminhada ao Sistema Prisional. As investigações sobre o caso continuam.

