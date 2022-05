PM Ambiental fecha garimpo ilegal de ouro em Guaçuí

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 46

Advertisement

Advertisement

Três homens que atuavam na extração de ouro de forma ilegal foram presos na manhã desta sexta-feira (13), pela Polícia Militar Ambiental, em Guaçuí.

Continua depois da publicidade

Os policiais encontraram uma balsa para retirada do mineiro em funcionamento no Rio Itabapoana, na Cachoeira do Coronel, zona rural do município e que faz divisa com o Rio de Janeiro.

1 de 3

Além da balsa, as equipes da PMA encontraram roupas de mergulho, tapetes de decantação, combustível, cilindros, compressores e outros equipamentos usados na extração.

Os materiais recolhidos e os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].