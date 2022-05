Parque Moscoso comemora 110 anos e programação começa na terça-feira (17)

Por Redação - Redação 10

O Parque Moscoso, um dos pontos mais famosos da capital, completa 110 anos em maio. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente ( Semmam ) organizou diversas programações para os munícipes de todas as idades para celebrar o aniversário do parque. Na terça (17), quarta (18) e quinta (19), de 8h às 17h, os moradores de Vitória vão poder desfrutar de oficinas, jogos, orientações sobre saúde e ciência, apresentações musicais e muitas outras atrações.

O evento é uma parceria da Semmam com as secretarias de Assistência Social, Cultura, Educação, Esporte e Lazer, Saúde, Segurança Urbana e Trânsito. A programação começa no próprio Parque Moscoso, a partir das 8h.

Para comemorar os 110 anos de muita cultura e história, relembrar os momentos bons vividos pelos moradores da capital por todo esse período, a Semmam vai expor diversas fotos com em uma viagem ao passado através das imagens. Já a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ( Semesp ) vai ofertar, no primeiro dia, aulas de alongamento, com orientações gerais sobre o cuidado com o corpo. Serão três turmas de 25 a 35 pessoas, iniciando de hora em hora e com a duração de 40 minutos.

Atividades

A Secretaria Municipal de Saúde ( Semus ) apresenta a exposição de maquete com os temas arboviroses (dengue, zyka, chikungunya) e guarda responsável, jogo “Caminho da Dengue” e uma oficina de reutilização “do lixo ao luxo”. A Secretaria de Educação ( Seme ) vai levar uma amostra da Escola de Ciência Física e da Escola de Inovação.

A Guarda Municipal, por meio da equipe de projetos sociais, fará a distribuição de livrinhos da guarda para crianças e disponibilizará um quadriciclo e uma viatura para foto com os pequenos. Além de uma abordagem de conscientização sobre o abuso infantil.

A Secretaria Municipal de Assistência Social ( Semas ), por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, levará os adolescentes e idosos atendidos pelo serviço para apresentações musicais no Parque Moscoso. Os horários dos shows serão às 8h, 9h30 e 14h.

Na quarta-feira (18), segundo dia de evento, a programação também vai começar às 8h. A Semesp realizará uma clínica de Beach Soccer para crianças e jovens entre 7 e 15 anos, para aproximadamente 24 alunos e a duração é de 40 minutos.

A Semus oferta aos munícipes aulas de alongamentos, circuito de atividades para crianças, oficina de Do In (uma técnica oriental de automassagem) e de Dança Circular (uma modalidade de dança em grupo que favorece o desenvolvimento da consciência corporal). Além disso, terão tendas de orientações à saúde bucal, para aferir a pressão arterial e aromaterapia.

A Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura ( Setran ) fará uma ação lúdico educativa simulando um circuito de Trânsito, “Transitolândia e Getinho”.

As ações ambientais também estarão em alta no evento de aniversário. A Fundação Tamar, com o projeto “Vitória das Tartarugas Verdes”, realizará sensibilização ambiental. Atividades de educomunicação ambiental com oficinas de reuso e exposição de imagens serão realizadas pelo Projeto Pegadas e o Instituto Ecomaris. Já a CESAN, apresentará ao público, de forma interativa, uma simulação do sistema de tratamento de água, do sistema de esgotamento e instalações sanitárias de uma residência.

Parabéns, Parque Moscoso!

No terceiro dia, quinta-feira (19), terá o parabéns ao parque entre 10h e 10h30. Contudo, as programações se iniciam às 8h, com as aulas de alongamento da Semus .

Os momentos musicais da manhã estão garantidos com muita beleza e alegria, a partir das 9h terá apresentação do coral de crianças do Instituto Alef Bet e, às 9h30, a Banda de Congo Amores da Lua anima a programação. As apresentações culturais não pararam por aí, a Companhia de Bonecos vai alegrar ao publico de todas as idades com a apresentação de uma peça teatral.

O Jogo Gigante da Água Virtual promete discutir o valor da água para além do monetário, assim como as relações de consumo, aprender sobre o Programa Fonte Viva, que busca recuperar nascentes em Vitória.

Quem não puder comparecer a alguma programação durante os outros dias de confraternização pelo aniversário do Parque Moscoso, poderá participar de algumas delas no período da tarde da quinta-feira (19).

Para encerrar as comemorações dos 110 anos de história do Parque e em homenagem às memórias afetivas da população, haverá um show com o músico Gustavo Mackaco, das 19h às 21h30.

