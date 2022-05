Novas oportunidades de capacitação para microempreendedores de Cachoeiro

Por Redação - Redação 13

Após o sucesso das palestras da Semana do Microempreendedor Individual (MEI) de Cachoeiro, realizada entre segunda (16) e sexta (20), novas oportunidades de capacitação gratuita serão oferecidas aos empreendedores do município, na próxima semana, por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

Serão quatro cursos, de segunda (23) a quinta (26), sobre assuntos importantes para quem deseja melhorar o desempenho de seus negócios. Cada um terá 50 vagas.

No dia 23, ocorre a oficina presencial “Indicadores financeiros: Saiba os lucros da sua empresa e aumente seus resultados”, das 18h às 22h, na agência local do Sebrae-ES. No dia seguinte (24), ocorre a palestra presencial “Imagem pessoal no ambiente de trabalho: o que sua imagem diz sobre você?”, das 19h às 21h, na Primeira Igreja Batista de Cachoeiro.

Dia 25, a programação prossegue com a palestra presencial “Vendas x PNL: Como o cliente pensa, sente e se comporta”, das 18h às 20h, no Sebrae. Dia 26, no mesmo local, tem a oficina de “Fotografia para mídias digitais utilizando a câmera do celular”, das 18h às 20h.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link bit.ly/semanameicachoeiro – o mesmo que está sendo utilizado para o ciclo de palestras oferecido aos microempreendedores nesta semana. Desde a última segunda (16), a prefeitura e o Sebrae, em parceria, estão oferecendo capacitações na área, com expressiva participação.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli, essas capacitações são excelentes fontes de informação para os pequenos empreendedores, principalmente, para quem está começando, pois oferecem conhecimentos que podem ser diferenciais no mercado.

“As capacitações são fruto de uma parceria sólida entre Sebrae e Prefeitura, que têm atuado em conjunto para oferecer conhecimentos que permitam empreender, com mais segurança, e garantir novas oportunidades de negócios e geração de renda nesse período de retomada econômica pós-pandemia. Oferecemos 250 vagas para capacitações durante a Semana do MEI e teremos mais 200 agora”, salientou.

