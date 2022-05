No Dia Mundial da Reciclagem, Anchieta contabiliza 118 toneladas de material reciclado em 2022

Por Redação - Redação 6

Hoje, 17 de maio, é o Dia Mundial da Reciclagem, instituído pela Unesco com intuito de estimular a reflexão sobre a importância de fazer o descarte correto dos itens que consumimos. Somente nos primeiros quatro meses de 2022 (janeiro a abril), Anchieta já reciclou, por meio da Associação de Catadores da Unidade Primária de Materiais Recicláveis de Anchieta (Unipran), 118.481.020 kg de materiais, recolhidos diariamente nos bairros da sede e parte do interior.

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vem desenvolvendo diversos trabalhos que visam essa prática. Através do ‘Programa Coletar’, vários trabalhos de educação ambiental têm sido desenvolvidos no município. A iniciativa trabalha a reciclagem em diversos segmentos, que vai desde a separação do lixo seco e lixo úmido, o reaproveitamento de óleo de cozinha, reciclagem de óleo lubrificante usado dos barcos de pesca através do projeto Salvamar.

Também o município executa o Projeto Petdog que consiste no recolhimento de tampinhas plásticas, que são recicladas e o recurso obtido é convertido na castração de cadelas de rua. Desde a implantação do projeto, 37 fêmeas já foram submetidas a castração.

Segundo Unipran, a reciclagem de Anchieta cresceu 52% nos últimos cinco anos. “Esse crescimento mostra que a cada ano mais pessoas têm aderido a atitudes conscientes referentes ao descarte correto dos itens consumidos em seus espaços”, lembra a titular da pasta, Jéssica Martins.

A coleta seletiva acontece de segunda a sábado em bairros da sede e do interior.

