Neste sábado (28) tem evento de adoção de animais em Vitória

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

Muitos animais precisam encontrar um novo lar, cheio de amor e carinho, para viver. O evento de adoção de animais “O Amor tem 4 letras e 4 patas”, vai ocorrer neste sábado (28), das 8h às 16h, no Masterplace Mall, localizado na Reta da Penha.

Continua depois da publicidade

O evento, que terá 40 animais para doação, é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ( Semmam ) com a Sociedade Protetora de Animais do Espírito Santo ( Sopaes ). Os animais disponíveis para adoção foram resgatados de situação de abandono e estão sob os cuidados de protetores.

O objetivo da ação é encontrar um lar para os animais, com uma guarda responsável. Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de residência em nome do adotante e, também, assinar o termo de responsabilidade pela adoção dos animais.

Os eventos de adoção ocorrem mensalmente na capital e, em 2022, já foram adotados 49 animais entre cães e gatos.

Continua depois da publicidade

A realização do evento é uma demonstração do compromisso da Prefeitura de Vitória em trabalhar pela reintegração de animais que estavam em situação de abandono.

Programa da Vitória Castração Animal

Os animais disponibilizados para adoção estão devidamente castrados pelo Programa Vitória da Castração Animal, instituído pelo Decreto Municipal nº 19.818/202, em agosto do ano passado.

Para reduzir o número de animais errantes e em situação de abandono, Vitória deu início, no dia 13 de janeiro de 2022, à realização das cirurgias para esterilização de cães e gatos do Programa Vitória da Castração Animal. Estão aptos para agendar as cirurgias, diretamente com as clínicas credenciadas no programa, 18 protetores de animais (pessoas que resgatam, cuidam, alimentam e acolhem em suas casas, independentemente de vínculos governamentais ou empresariais) e, aproximadamente, 150 tutores em situação de vulnerabilidade social, residentes em áreas de interesse social.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O projeto prevê investimentos de mais de R$ 1 milhão para a realização de 3 mil procedimentos por ano de esterilização cirúrgica de cães e gatos, bem como registro dos animais que serão identificados por meio de microchip associado ao CPF de seus tutores.

Os animais castrados são mais facilmente adotados, o que também fortalece a causa dos protetores. Além da esterilização cirúrgica (castração), o programa contempla a realização de exames clínicos e laboratoriais, fornecimento de materiais e medicamentos em todas as etapas do processo operatório e pós-operatório, minimizando os riscos de óbito.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].