Municípios se reúnem para discutir cessão de trechos da antiga linha férrea Leopoldina

Por Alissandra Mendes

Na manhã desta quarta-feira (25), prefeitos, vice-prefeitos e representantes das prefeituras e Câmaras Municipais dos 12 municípios cortados pela antiga linha férrea Leopoldina se reuniram, para debater a cessão de trechos da linha férrea, para os municípios desenvolverem ações urbanísticas, de lazer, esportivas, paisagísticas e turísticas.

O encontro ocorreu na Câmara Municipal de Vargem Alta, a pedido do prefeito do município, Elieser Rabello, e contou com as presenças do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho; do prefeito de Muqui, Helio Carlos Ribeiro (Cacalo); do prefeito de Atílio Vivácqua, Josemar Machado; da vice-prefeita de Alfredo Chaves, Jane Bettcher; do vice-prefeito de Viana, Fabio Luiz Dias; da presidente da Câmara de Vargem Alta, Alessandra Fasssarella; e os vereadores Anna Gaburo e Walaci Pizeta, do presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano, Cezar Tadeu Ronchi; do representante do Sebrae/ES, José Eugenio; e de secretários municipais, assessores executivos e representantes das prefeituras de Cariacica e Vila Velha.

Os municípios de Mimoso do Sul e Domingos Martins não puderam enviar representantes, mas justificaram suas ausências.

Durante o encontro, os representantes das cidades esclareceram a necessidade de os municípios reaproveitarem trechos da antiga linha férrea Leopoldina para o bem-estar da população e o desenvolvimento de projetos turísticos, de lazer e de mobilidade urbana, visto que a linha se encontra abandonada em muitos pontos.

De acordo com as autoridades presentes, a atual concessionária que administra a via férrea não dá a devida manutenção no patrimônio, nem permite que as prefeituras realizem ações de revitalização nos locais, deixando alguns trechos completamente abandonados, sendo alvos de furtos, de vandalismo e dando abrigo para criminosos praticarem atos ilícitos.

Municípios querem preservar a linha férrea

Para Elieser Rabello, a ideia da Prefeitura de Vargem Alta é de preservação dos trilhos e recuperação das estações, dando novas finalidades sociais as mesmas, como áreas de lazer, museus, faixas multiuso, trilhas de caminhadas e pedal, etc… Ainda segundo Rabello, para que isso ocorra, todos os municípios devem juntar forças para reivindicar seus interesses neste patrimônio. “Sozinho a gente não consegue muita coisa, mas juntos conseguiremos ter força para alcançar nossos objetivos”, disse.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, que também é o atual presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), solicitou que cada município mapeie os trechos da linha que lhes interessa para a formulação de um pedido único de cessão da via férrea, a ser encaminhado para representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional e demais órgãos responsáveis, por meio da Amunes.

Por sugestão de Victor, as prefeituras de Vargem Alta e Marechal Floriano serão as coordenadoras desse mapeamento. Ficou estabelecido o prazo de 15 dias para as prefeituras apresentarem o mapeamento com fotografias e localização via GPS.

Após este prazo, a Amunes se reunirá e irá tomar à frente de um único projeto de solicitação de cessão de trechos da linha férrea, e com este projeto em mãos, os prefeitos pretendem pedir apoio da bancada federal capixaba em Brasília e solicitar ao Governo Federal os trechos da linha férrea que sejam de interesse público.

