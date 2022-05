Municípios do Sul do Estado recebem equipamentos e veículos de transporte sanitário

Por Redação - Redação 6

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), realizou, nesta sexta-feira (20), a entrega de equipamentos e veículos de transporte sanitário, que atenderão 14 municípios da região Sul da Saúde, beneficiando mais de 218 mil habitantes. O evento aconteceu no município de Guaçuí, na microrregião Caparaó.

Na ocasião, foram entregues 14 novos veículos de transporte sanitário eletivo, do tipo Van, para o município de Rio Novo do Sul, na microrregião Central Sul, e para 13 municípios da microrregião Caparaó: Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado.

Os automóveis, do modelo Ford Transit Minibus, com capacidade para até 16 passageiros, foram adquiridos pelo Governo do Estado. No total, o Estado adquiriu 89 vans, no valor de R$ 23,4 milhões, que serão destinados ao programa de apoio aos 78 municípios capixabas na melhoria do transporte eletivo.

Ao lado dos prefeitos dos municípios contemplados, o governador Renato Casagrande falou sobre o trabalho desenvolvido pelo Estado. “Desde o início do nosso mandato estamos fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS). A descentralização dos serviços de saúde é uma forma de fortalecimento. Contudo, alguns serviços ainda dependem de deslocamento, por isso esses veículos são essenciais para transportar os pacientes com mais segurança e conforto”, observou.

“O Transporte Sanitário Eletivo é uma ferramenta essencial para o acesso dos usuários do SUS no Espírito Santo, sobretudo, aqueles que se encontram em maior vulnerabilidade social. Esses veículos vão atender aos serviços prestados nas Redes de Atenção e Vigilância em Saúde, como consultas, tratamentos e exames especializados feitos, de forma agendada, em ambulatórios e hospitais”, destacou o subsecretário de Estado de Administração em Saúde, Érico Sangiorgio.

Municípios recebem câmaras de refrigeração

Ainda na solenidade, Renato Casagrande anunciou a entrega de quatro novas câmaras de refrigeração (cada qual com capacidade de 280 litros) para Alegre, Iúna, Muniz Freire e São José do Calçado.

A aquisição desses equipamentos visa a estruturação de unidades de Rede de Frio nesses quatro municípios, tem como um de seus objetivos fortalecer o Programa de Imunizações do Estado, promovendo resposta qualificada e efetiva dos serviços de imunização para o enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19) e demais doenças.

O investimento faz parte de incentivo financeiro do Ministério da Saúde, da ordem de R$ 2 milhões, para estruturação de unidades de Rede de Frio e para Vigilância Epidemiológica da Síndrome Gripal municipais, conforme planejamento do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis.

