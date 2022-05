Mulher de 54 anos é morta a facadas em Conceição do Castelo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1107

Uma mulher de 54 anos foi morta a facadas na noite desta sexta-feira (13), em Conceição do Castelo. Maria da Penha Soares, 54 anos, foi assassinada dentro de sua própria casa, no Morro da Taioba.

Segundo a filha de Maria, de apenas 14 anos, a mãe estava no quarto acompanhada por um homem, que ela não conhecia. Em determinado momento, a adolescente ouviu gritos e pedidos de socorro feitos pela mãe. Ela foi até a cozinha, pegou uma faca e tentou arrombar a porta do cômodo.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito abriu a porta e tentou segurar a adolescente, que conseguiu escapar da casa e pediu ajuda aos vizinhos. Pouco depois, o homem saiu correndo da residência usando apenas cueca e com as outras peças de roupas na mão.

Assim que populares entraram na casa, encontraram Maria desacordada e, imediatamente, chamaram o Samu. Os socorristas estiveram na casa, mas a mulher já estava sem sinais vitais quando as equipes chegaram.

Agentes da Polícia Civil fizeram a perícia no local e liberaram o corpo para que uma funerária o retirasse da casa. A polícia pede ajuda da população para tentar identificar o suspeito do crime. Denúncias podem ser feitas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

