Motorista bate contra poste e capota veículo em Cachoeiro

Por sorte, um motorista sofreu ferimentos leves ao bater contra um poste e capotar com o veículo na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde deste sábado (28).

O homem foi retirado do carro, que estava com as rodas para cima, por populares. Uma equipe do Samu foi ao local e fez o atendimento médico do condutor.

O veículo foi removido da avenida por um caminhão-guincho acionado pelo proprietário do carro. A PM foi chamada para registrar o fato, no entanto, a reportagem não teve acesso às causas do acidente.

