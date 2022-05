Motociclista morre ao bater contra traseira de caminhão bitrem em Marataízes

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 491

Um motociclista identificado como Paulo Arrães Miguel morreu na noite desta sexta-feira (13) depois de bater contra a traseira de um caminhão, na Rodovia do Sol, ES 060, na altura de Boa Vista, em Marataízes.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão bitrem que estava carregado com cana parou às margens da via, depois de o veículo apresentar problemas, em um trecho de ladeira. No entanto, ele não sinalizou a pista.

Paulo que seguia em uma Honda Broz não conseguiu desviar e acabou batendo contra a traseira do caminhão. Ele chegou a ser socorrido por populares, mas não resistiu. O motorista do caminhão foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim para prestar esclarecimentos.

