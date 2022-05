Moto é recuperada em São José do Calçado durante ação conjunta entre a Polícia Militar do ES e do RJ

Por Redação - Redação 31

Uma moto foi recuperada em São José do Calçado, após uma ação conjunta entre a Polícia Militar dos Estados do Espírito Santo e do Rio Janeiro. A operação foi realizada na manhã dessa terça-feira (10), por volta das 10h35.

Segundo informações, policiais militares do 3º Batalhão prosseguiram até a rodovia ES-484, após serem acionados pelo 190. No local, eles prestaram apoio a uma policial militar do Estado do Rio de Janeiro. Uma motocicleta foi recuperada e dois suspeitos foram detidos.

A moto foi furtada na segunda-feira (9), em Bom Jesus do Itabapoana. O veículo estava sem placa.

O condutor, de 30 anos, disse inicialmente que comprou a moto no valor de R$ 700, sendo informado pelo vendedor que seria uma moto para roça, (nomenclatura utilizada para descrever um veículo com documentação atrasada, com restrição judicial ou mesmo de procedência duvidosa). Entretanto, já na Delegacia, o suspeito assumiu a autoria do furto.

Diante do flagrante, os suspeitos, condutor e carona, receberam voz de prisão e foram conduzidos à UPJ do município.

