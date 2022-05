Morre Lino, pai da cantora Linn da Quebrada

Por Estadão - Estadão 31

O pai da cantora Linn da Quebrada morreu na madrugada desta quarta-feira, 11, em São Paulo. Lino sofreu um infarto e chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

A artista havia passado muitos anos sem ver o pai. No inicio de 2022, pouco antes do confinamento no Big Brother Brasil, eles se reencontraram e vinham tentando restabelecer o laço familiar.

“Eu ainda não consegui entender como você conseguiu mudar da água para o vinho”, contou o sr. Lino, num vídeo com a cantora. “Isso é um grande mistério”, responde Linn, em tom humorado.

“Te amo, pai”, ela fala. “Eu também te amo filha. Que Deus te abençoe, hoje, amanhã, sempre.”

Na legenda do vídeo, a artista falou sobre o reencontro. “Com vocês, Lina e Lino. Frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consigo me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo!”.

