Monitoramento em Whatsapp leva à recuperação de moto pela Guarda Municipal de Vitória

Segurança pública com inteligência e estratégia. Por meio de monitoramento em um grupo de WhatsApp, agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) conseguiram recuperar uma motocicleta com restrição de furto e roubo no bairro Santo Antônio, na noite deste sábado (30).

“Após informações adquiridas em um grupo de WhatsApp sobre uma possível motocicleta com restrição de furto e roubo estacionada na Rua Archimimo Mattos, a equipe do Grupamento Tático Operacional foi até o local e, após consulta, constatou a irregularidade do veículo”, detalhou o gerente de Operação e Fiscalização no Trânsito, Brunno Xavier.

Ele destacou ainda que o Grupamento Tático Operacional (GTO), em conjunto com o setor de inteligência da Guarda Municipal, monitora o local onde a motocicleta foi apreendida e veículos que circulam pela região. As ações ostensivas da Guarda Municipal são realizadas, constantemente, em todas regiões da capital.

O veículo foi removido para o Pátio Águia e a equipe de agentes seguiu até a 1a Delegacia Regional de Vitória para registrar o boletim de ocorrência.

Grupo Tático Operacional

Criado em dezembro de 2021, o Grupo Tático Operacional (GTO) atua com apoio dos agentes de Proteção Comunitária, do Grupo de Apoio Operacional (GAOp), e da Ronda Ostensiva Municipal, ambos da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV).

A Coordenadoria de Operações Especiais de Trânsito (COET) é uma criação inédita a nível de guardas municipais no Brasil. Somente a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem um trabalho com as características dessa equipe de Vitória.

