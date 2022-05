“Marketing político no Brasil”: capixaba é um dos autores e organizadores de obra sobre o tema no País

Por Redação - Redação 14

Às vésperas de uma das mais disputadas – e comentadas – campanhas eleitorais do país, uma nova obra nasce para se tornar um verdadeiro manual para o Marketing Político e Eleitoral no Brasil. Com lançamento na livraria Leitura do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, previsto para o dia 31 deste mês, o livro “Marketing Político no Brasil” é uma união de 50 autores que escrevem sobre oito temas centrais no Marketing Político. Todos indispensáveis e atemporais.

A publicação conta com a contribuição do consultor em Marketing Político, escritor e professor, o capixaba Darlan Campos — que escreve um dos capítulos do livro e é um dos organizadores da obra, que é indicada a todo profissional e candidato que deseja atuar e se aprofundar na Comunicação Política. Em suas 428 páginas, a literatura mostra de que maneira o uso de ferramentas e linguagem de Marketing nas disputas político-partidárias podem influenciar o resultado, e quais os “segredos” de uma boa candidatura.

“Não se faz mais campanha eleitoral sem profissionalização. Talvez esse seja o maior ensinamento do livro. Construir estratégias, produzir conteúdos, contar histórias, apresentar trajetórias, defender propostas e programas de trabalho. Cada vez mais as campanhas precisam de organização e profissionalização. O livro contribui com esse caminho”, explicou Darlan.

O material busca ainda desmistificar e trazer luz a atividade profissional do Marketing Político. “Nosso papel como consultor em Marketing Político é contribuir para que todo candidato consiga apresentar seu trabalho, sua história e propostas para um público pré-disposto a ouvi-lo”, afirmou o profissional.

“O objetivo do livro é ajudar o leitor a entender melhor o processo em que ele irá se inserir, que é muito complexo e específico. Buscamos mostrar as prioridades, como contratar profissionais de comunicação e a maneira correta de envolver o eleitorado. Esse conhecimento, o torna em um candidato melhor, e consequentemente ser um representante mais efetivo”, contou o coordenador da obra e presidente do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP).

Ao longo da obra, o eleitor é apresentado a oito eixos: “Planejamento e Estratégia”, “Pesquisas Eleitorais e de Opinião Pública”, “Processo de Criação”, “Formas de Contato com o Eleitor I e II”, “Gestão de Crise”, “Importância de uma Comunicação Permanente” e “Ética no Marketing Político e Combate às Fake News”. Por conta desse leque de conteúdos, o livro é indicado ainda para jornalistas, advogados eleitorais, assessores, acadêmicos e estudantes que se interessam pelo tema.

Essa é a terceira obra do autor capixaba, que já assinou os livros: “Nas Ruas e Nas Redes – Estratégias de Marketing Político” e “Marketing Político – Construção de Campanhas Vitoriosas”.

Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político

A obra foi idealizada e organizada pelo Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP) com artigos de dezenas de especialistas renomados. Coordenado por Darlan Campos, Bruno Hoffmann, Einhart Jácome da Paz, Gil Castillo e Paulo de Tarso da Cunha Santos.

São autores: Abel Lumer, Alberto Lage, Alejandro Alvaro, Aline Osório, Augusto Fonseca, Bruno Hoffmann, Cassiano Sampaio, Cila Schulman, Claudio Barretto, Cleber Benvegnú, Daniel Machado, Darlan Campos, David Meneses, Duda Lima, Elaine Wermelinger, Elga Lopes, Emmanuel Publio Dias, Expedito Pessoa, Fábio Bernardi, Fabricio Caruso, Felipe Nunes, Fernando Meireles, Fernando Vieira, Fred Perillo, Gabriel Côrrea, Gil Castillo, Guto Araújo, Hélio Doyle, Hélio Silveira, José Carlos Menezes, José Fuscaldo, Justino Pereira, Karina Terso, Leandro Grôppo, Leurinbergue Lima, Lucas de Ouro, Lula Guimarães, Manoel Canabarro, Marcelo Weiss, Marcus Vinícius Queiroz, Mario Rosa, Maurício Moura, Moriael Paiva, Nara Alves, Paulo de Tarso da Cunha Santos, Renato Dorgan Filho, Ricardo Amado, Tânia Moreira, Tarcísio Dantas e Vitor Colares.

