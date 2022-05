Marataízes: Semana do Meio Ambiente começa nesta quarta-feira (1°)

Por Redação - Redação 5

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai promover a Semana de Meio Ambiente 2022, que acontece entre os dias 1° e 04 de junho.

Nesta quarta-feira (1°), das 10h às 13h30, acontece na escola Mônica de Aguiar, a apresentação da peça teatral com o tema “Reciclando Ideias”, que visa conscientizar a população sobre a importância de cuidar do meio ambiente.

Na quinta-feira (02), às 9h, será feito o plantio de 30 mudas de árvores na localidade de Imburi, atendendo a pedidos feitos pela população que reside próximo ao Campo Society.

Já na sexta-feira (03), das 8h às 11h, acontece a cerimônia de premiação do Concurso Ambiental “Prêmio Professor Washington Luiz Machado” com o tema “O impacto do lixo e os desafios da coleta seletiva”.

E no sábado (04), de 9h as 12h, será realizada a Feira de Adoção Animal Responsável, com o intuito de conscientizar sobre a importância de adotar um animal em situação de vulnerabilidade, e também, dos cuidados necessários que as pessoas precisarão ter com os animais adotados.

