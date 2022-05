Mais de 200 mil adolescentes já podem tomar a dose de reforço no Espírito Santo

Por Redação - Redação 18

Advertisement

Advertisement

Com a recomendação do Ministério da Saúde, publicada na última sexta-feira (27), de aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 nos adolescentes de 12 a 17 anos, 206.894 pessoas nessa faixa etária, no Espírito Santo, já estão aptas a vacina. A dose de reforço deverá ser aplicada a partir de quatro meses após a última dose do esquema vacinal primário.

Continua depois da publicidade

De acordo com a Nota Técnica Nº 035/2022, a atualização ocorre em virtude do cenário epidemiológico em relação aos novos casos da Covid-19 em todo território brasileiro, além das evidências demonstrando a redução da resposta protetora do esquema de duas doses à variante Ômicron a esta população. O Ministério pontua ainda que o Brasil não atingiu coberturas vacinais ótimas, sendo necessário o reforço ao esquema primário de vacinação.

No Estado, com população de 338.972 adolescentes nesta faixa etária, atualmente a cobertura vacinal é de 90,5 % para D1 e 71% para D2, de acordo com dados da Plataforma Vacina e Confia.

A coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, da Secretaria da Saúde (Sesa), se reúne, nesta segunda-feira (30), com as regionais e referências municipais para definição de estratégias para que os municípios possam dar início à aplicação.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].