Maio Amarelo: Santa Casa atende mais de 700 vítimas de acidente de trânsito em 2022

Referência em atendimento as vítimas de traumas, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro já atendeu, só em 2022, 705 pacientes vítimas de acidente de trânsito. Os números servem de alerta para a Campanha Maio Amarelo, uma iniciativa nacional para prevenção desse tipo de ocorrência, que começou oficialmente na segunda-feira (2).

Os incidentes com moto lideram as estatísticas de atendimento feito no hospital. Segundo o levantamento, de janeiro a abril foram atendidas 584 pessoas que sofreram acidente com esse tipo de veículo.

Já entre batidas de automóveis foram 99 vítimas nos quatro primeiros meses deste ano.

O que chama a atenção é que, de acordo com o coordenador de Ortopedia da Santa Casa, Lorran Coque Fonseca, esses números poderiam ser bem menores se os condutores fossem mais prudentes no trânsito.

“O número de vítimas se torna maior a cada ano por um conjunto de fatores, muito pela imprudência, mas também pela dificuldade cada vez mais presente de locomoção nos meios de transporte público”, ressaltou.

Segundo o coordenador, com mais veículos nas ruas, aumenta também a chance de mais acidentes, principalmente com motos.

“Boa parte das vítimas não tem outro meio de transporte, que não seja a motocicleta para chegar ao trabalho e, isso aumenta a exposição dos cidadãos aos acidentes”, pontuou.

