Jovem é detido em flagrante pela Polícia Militar com arma de fogo em Guaçuí

Na noite deste sábado (30), um jovem com uma arma de fogo foi detido, em flagrante, pelos militares da unidade K9 do 3º Batalhão, durante patrulhamento pelo bairro Roberto Mendes, em Guaçuí.

Os policiais ao saírem no beco, por volta das 18h20, viram o homem, que estava com uma camisa branca, entrando no beco. De acordo com os militares, ao ver a viatura, ele se assustou e começou a correr, com a mão na cintura, em direção a Avenida José de Alexandre, passando pela rua do Norte, sendo acompanhado pela viatura.

Próximo ao semáforo, o suspeito continuou a correr e, neste momento, sendo seguido por um dos militares a pé. Após o cerco policial o rapaz foi alcançado e detido, já na Av. José de Alexandre.

Durante as buscas os militares localizaram em sua cintura uma arma Garrucha, Calibre 22, um celular e 300 reais em espécie.

Diante do flagrante, o suspeito de 18 anos, foi conduzido à 6ª delegacia Regional de Alegre para as demais providências.

