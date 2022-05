Itaoca recebe oficina do Plano Municipal de Educação Ambiental na quarta (11)

Por Redação - Redação 9

Nesta quarta-feira (11), será a vez dos moradores dos distritos de São Vicente, Itaoca, Gironda e Soturno, em Cachoeiro, receberem a oficina comunitária para elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental.

A atividade vai ser realizada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Itaoca, às 14h. Aberta ao público, a ação é organizada pelo Órgão Gestor da Política Municipal de Educação Ambiental, que é composto por representantes das secretarias municipais de Educação (Seme) e Meio Ambiente (Semma).

Os assuntos abordados serão recursos naturais; saneamento e resíduos; proteção e bem-estar animal; controle ambiental; cidadania e comunidade, e gestão ambiental no campo.

Os participantes serão divididos em grupos, para que sejam colhidas informações sobre as potencialidades da região e o que precisa melhorar em suas localidades.

Essa será terceira oficina comunitária do processo de elaboração do plano. Outras duas foram feitas no distrito de Pacotuba (para moradores de Burarama, Monte Alegre, Coutinho, Banca de Areia, Pacotuba e região) e no bairro Coronel Borges (abrangendo, também moradores de Gruta, Itabira, Urtiga, São Luiz Gonzaga e Poço Dantas).

O Órgão Gestor da Política Municipal de Educação Ambiental ainda vai promover duas audiências públicas relativas ao plano. A primeira está prevista para setembro deste ano. Já a segunda acontecerá em março de 2023. A implementação do PlanEA-CI foi designada pela lei municipal 7.744/2019 e regulamentada pelo decreto 29.579.

Cronograma das oficinas

Distritos

Data: 18/05/2022 (quarta-feira)

– Tijuca, Safra, União e Fazenda Retiro

Local: Comunidade Nossa Senhora dos Milagres, Tijuca

Horário: 14h

Data: 25/05/2022 (quarta-feira)

– Córrego dos Monos, Moitão, São Joaquim, Santa Fé e São BrásLocal: Centro de Referência, Pesquisa e Capacitação do Professor de Educação Básica – Dr. Dirceu Cardoso, em Cachoeiro de Itapemirim (CECAPEB)

Horário: 14h

Sede

Data: 08/06/2022 (quarta-feira)

– Aeroporto, Marbrasa, BNH, Caiçara, IBC, Santa Teresa, Alto Monte Cristo, Jardim Itapemirim, São Lucas, São Francisco, Parque Laranjeiras, Central Parque, Valão, Gilson Carone e Coramara

Local: Auditório da Paróquia Nossa Senhora da Penha, BNH

Horário: 09h

Data: 10/06/2022 (sexta-feira)

– Zumbi. Campo Leopoldina, Recanto, Basileia, Nova Brasília, Otto Marins, Santo Antônio, Sumaré, Gilberto Machado, Amarelo, Paraíso, São Geraldo, Baiminas, Amaral, Arariguaba, Costa e Silva e Bela Vista

Local: Centro Universitário São Camilo, Paraíso

Horário: 09h

Data: 22/06/2022 (quarta-feira)

– Maria Ortiz, Centro, Guandu, Ferroviários, Independência. Santa Cecília, Novo Parque, Alto Novo Parque, Village da Luz, Abelardo Machado, Santa Helena, Aquidaban, Nossa Senhora de Fátima, Fé e Raça, Rubem Braga, Ilha da Luz Vila Rica e Ibitiquara

Local: EEEFM Presidente Getúlio Vargas – Polivalente Aquidaban

Horário: 14h

Data: 13/07/2022 (quarta-feira)

– Educação Formal – matutino

Local: EEEFM Presidente Getúlio Vargas – Polivalente Aquidaban

Horário: 09h

Data: 13/07/2022 (quarta-feira)

– Educação Formal – vespertino

Local: EEEFM Presidente Getúlio Vargas – Polivalente Aquidaban

Horário: 14h

