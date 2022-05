Inscrições estão abertas para o programa Capital Empreendedor 2022

Por Redação - Redação 15

Negociar com investidores de risco muitas vezes é um desejo de startups e negócios inovadores e por meio do programa Capital Empreendedor, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os empreendedores desses segmentos poderão se capacitar para essas negociações.

Dividido em quatro etapas, o programa permite aos participantes entenderem a dinâmica do investimento de risco, ampliarem seu networking, identificarem o modelo de investimento mais adequado para o momento de sua startup, se aproximarem e negociarem com investidores de todos os estágios de capital.

Os interessados têm até o dia 15 de maio para se inscreverem pelo site https:// capitalempreendedor2022.com. br/ e terem acesso a workshops de empreendedores, oficina de pitch, mentorias e circuitos de investimentos.

De acordo com o gerente do Sebrae/ES, Eduardo Simões, “o programa é importante para identificar, avaliar o estágio das startups e desenvolvê-las por meio de mentorias e, ao final, as mais bem avaliadas vão para um Circuito de Investimento, onde poderão apresentar suas empresas para investidores. É uma grande oportunidade para as startups capixabas desenvolverem seus modelos de negócios e captarem recursos com Investidores e Fundos de Investimento”, ressalta.

A expectativa é que os participantes concluam o programa aptos a apresentarem seus negócios para possíveis investidores.

“O Capital Empreendedor tem o propósito de ajudar empreendedores a compreenderem a dinâmica do ecossistema de risco e a se prepararem para aproximação e negociação com investidores”, explica Simões.

A iniciativa já teve quatro edições, capacitando 749 empresas de todo país, destas 52 são capixabas.

