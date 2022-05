IEL-ES está com 71 vagas de estágio na Grande Vitória e em cidades do interior

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) está com 71 vagas de estágio abertas. As oportunidades são para atuação em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra, Barra de São Francisco e Venda Nova do Imigrante. Para se inscrever e saber mais detalhes sobre as vagas, o estudante deve acessar o site sne.iel.org.br/es. Os candidatos devem se atentar ao período de inscrição.

Continua depois da publicidade

Do total, 60 são para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Contábeis, Design Gráfico/Desenho Industrial, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Gestão Comercial, Jornalismo, Pedagogia e Publicidade e Propaganda.

Outras 09 vagas são para alunos de cursos técnicos de Edificações, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Mecânica Automotiva, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho. Há ainda uma vaga para Tecnólogo em RH e uma para quem está cursando o Ensino Médio.

As bolsas variam entre R$ 600 e R$ 1.212 e podem ser complementadas com benefícios como Auxílio ou Vale Transporte e Alimentação na empresa. Os candidatos devem ficar atentos às especificações das vagas. Elas ficam disponíveis até atingirem o limite de estudantes encaminhados. Quando este limite é atingido, a vaga é automaticamente suspensa.

Continua depois da publicidade

As entrevistas acontecem on-line ou presencialmente. Neste último caso, as empresas seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, o candidato deve entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].