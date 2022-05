Ideias para o setor de rochas ornamentais podem valer até R$ 5 mil

Por Redação - Redação 14

Advertisement

Advertisement

Arquitetos, designers, programadores, estudantes e empreendedores terão a oportunidade de mostrar suas ideias inovadoras e ainda concorrer a R$ 5 mil entre os próximos dias 27 e 29 de maio, na primeira edição da Maratona de Ideias do Setor de Rochas Ornamentais do Brasil – Ideastone. Iniciativa da Milanez & Milaneze – por meio da Vitória Stone Fair – e do Centrorochas, o evento acontece no hub de inovação capixaba Base27, que também é correalizador do Ideastone.

Continua depois da publicidade

Focados no objetivo de aproveitar as inúmeras oportunidades que as rochas ornamentais oferecem e solucionar alguns dos principais desafios do setor, os participantes terão 54h para desenvolver suas ideias, sendo acompanhados pela mentoria de profissionais de peso. Os projetos mais revolucionários e criativos concorrem a prêmios de até R$ 5 mil, participação no Empretec do Sebrae, consultorias do Sebraetec, até 3 meses de uso do coworking B27, um programa de mentoria de negócios com a Fluyd, estúdio de inovação responsável pela execução do ideathon, além de outros prêmios que ainda serão divulgados.

Continua depois da publicidade

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site: www.ideastone.com.br. O prazo se encerra no dia 22 de maio, às 23h59, e as ideias devem atender a um dos três temas norteadores: experiência do cliente e inteligência comercial; otimização da produção e redução de estoques; e novos mercados e produtos. Serão apenas 50 ideias selecionadas para a competição.

O setor

Continua depois da publicidade

Com mais de US$ 1,3 bilhão em exportações anuais, o setor de rochas ornamentais gera mais de 480 mil postos de trabalho, sendo o Brasil o quinto maior exportador mundial e o Espírito Santo o maior produtor do país. Esses dados comprovam a relevância socioeconômica do segmento, fazendo a pauta da inovação ser cada vez mais necessária através de iniciativas como o Ideastone.

Serviço

Ideastone – Base27

Advertisement

Data: 27 a 29 de maio de 2022

Informações e inscrições: www.ideastone.com.br

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].