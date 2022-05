ICEPi lança editais com mais de 200 vagas para médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas

Por Redação - Redação 16

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) está com 208 vagas abertas para profissionais médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas atuarem na Atenção Primária. Publicados na última sexta-feira (20), o edital 039/2022 oferta 28 vagas para cirurgiões-dentistas e 34 vagas para enfermeiros; já o edital 040/2022, traz 146 vagas para médicos, além de vagas para formação de cadastro de reserva.

Os profissionais vão fazer parte do Componente de Provimento e Fixação de Profissionais, do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS). A remuneração pode chegar a R$ 15.000,00. As oportunidades são destinadas para 50 municípios do Estado, com inscrições a serem realizadas até o dia 29 de maio.

As inscrições para cirurgiões-dentistas e para enfermeiros (edital 039/2022) podem ser feitas pelo link: https://sga.saude.es.gov.br/f/UUx2Ce7j. Já as inscrições para médicos (edital 040/2022) podem ser realizadas no link: https://conteudo.saude.es.gov.br/smartportalinscricaoicepi/.

Os selecionados devem ter concluído o curso de graduação em instituição credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), ou, no caso de candidato(a) graduado(a) no exterior, apresentar diploma revalidado por uma universidade pública brasileira; estar em situação regularizada de inscrição no respectivo Conselho Profissional da região em que atua e não atuar e não ter atuado nos últimos 03 (três) meses no Componente de Provimento e Fixação de Profissionais.

Os editais podem ser consultados no site https://icepi.es.gov.br/editais/abertos e as dúvidas sobre a seleção devem ser encaminhadas ao e-mail [email protected].

Componente de Provimento e Fixação de Profissionais do Qualifica-APS



O projeto do Componente de Provimento e Fixação de Profissionais faz parte do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS), que foi instituído em 2019, para qualificar e aumentar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde no Espírito Santo.

O componente visa a ampliar e melhorar o acesso à saúde da população capixaba, qualificando a assistência municipal e diminuindo a desigualdade na distribuição territorial de profissionais da saúde por habitante.

O ICEPi seleciona e desenvolve iniciativas de inovação no âmbito da saúde, formando profissionais para a atuação na Atenção Primária à Saúde (APS), por meio da cooperação entre o Estado e os municípios.

