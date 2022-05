Ibitirama tem pelo menos cinco nomes de pré-candidatos a prefeito

Por Marcos Freire - Marcos Freire 74

Após a candidatura do então prefeito de Ibitirama, Paulo Lemos, ser impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o município começa a viver o clima de eleições municipais. Nomes estão sendo ventilados e pré-candidatos a prefeito sendo lançados, apesar de não haver qualquer comunicado oficial de partidos ou coligações.

Com a impugnação da chapa que tinha Paulo Lemos e seu então vice-prefeito, Célio Morales – mais conhecido como Célio do Abelar, o TSE determinou que novas eleições devem acontecer em Ibitirama. A decisão do tribunal aconteceu em sessão ocorrida na última quinta-feira (28). Antes da sessão do TSE, na manhã do mesmo dia, Paulo Lemos usou as redes sociais para informar que estava se afastando do cargo por problemas de saúde.

Com a saída de Paulo Lemos, alguns nomes começaram a ser cogitados para concorrerem à Prefeitura de Ibitirama em eleição que vai acontecer ainda este ano. Ainda não se sabe se antes, depois ou junto com as eleições para presidente da República, governador, senador, deputados federais e estaduais que vão acontecer no dia 2 de outubro, já que não foi confirmada data. O Plenário do TSE decidiu que o presidente da Câmara Municipal, vereador Ailton da Costa Silva – Ailton Véin – deve assumir o cargo, em caráter provisório, até que ocorra a diplomação do novo eleito.

Segundo informações não oficiais, o primeiro nome que aparece na lista de pré-candidatos é do então vice-prefeito, Célio Morales, seguido justamente do presidente da Câmara, vereador Ailton Véin. Depois a lista segue com o ex-prefeito, que esteve à frente do município na gestão anterior, Reginaldo Simão de Souza, e o ex-vice-prefeito (na administração de Reginaldo) Hisham El Jurdi. Também está na lista, o empresário do ramo do café, Romildo Clair da Silva.

Impugnação

O julgamento de quinta-feira confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) que negou o registro em razão de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g” da Lei da Ficha Limpa. Baseado no fato de que Paulo Lemos teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em decorrência de irregularidades em convênio firmado entre a União e a prefeitura. No caso, o TCU concluiu que houve superfaturamento em licitação para aquisição de um veículo para ser transformado em unidade móvel de saúde.

As contas rejeitadas são do exercício de 2002, quando o ex-prefeito esteve à frente do Executivo Municipal, entre 2001 e 2008. Depois, ele se afastou por 12 anos e voltou a ser eleito nas eleições de 2020. No entanto, sua candidatura foi impugnada pelo TRE-ES um mês depois, diante de recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) que denunciava a irregularidade das contas. Contudo, o juiz eleitoral, da 18ª Zona Eleitoral, Luciano Antonio Fiorot, deferiu o registro da candidatura e Paulo Lemos pode participar do pleito.

