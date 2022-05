Homem morre após ser atropelado por caminhão em Cachoeiro de Itapemirim

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 1287

Um homem morreu atropelado por um caminhão, na Rodovia Fued Nemer, em Duas Barras, no município de Cachoeiro de Itapemirim. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (4). Segundo informações da Polícia Militar, ele estava realizando um trabalho às margens da rodovia.

Em nota, a PM informou que militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito e, quando chegaram ao local, uma equipe do Samu já estava prestando os primeiros socorros a vítima, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O condutor do veículo se apresentou aos policiais. Ele disse que trafegava no sentido Duas Barras x Conduru e, em certo momento, ouviu um barulho. Seu encarregado, que também estava no veículo, pediu para ele encostar. Ao estacionar o caminhão, às margens da pista, o homem disse que havia um carro parado, sinalizado com cones e pessoas efetuando a poda de árvores que ficam próximas à fiação. Quando ele se aproximou dos trabalhadores, se deparou com um dos funcionários no chão, sangrando. Foi quando ele percebeu que tinha acabado de atropelar uma pessoa.

O motorista realizou o teste do etilômetro (bafômetro) que deu negativo. Ele foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. A Perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

