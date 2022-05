Homem é preso em Mimoso do Sul por crimes sexuais contra crianças e adolescentes

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 82

Um homem de 36 anos foi detido, na tarde dessa quinta-feira (19), por crimes sexuais. A prisão foi realizada pela Polícia Civil na localidade de Oriente, zona rural de Mimoso do Sul, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão por sentença condenatória.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul. O homem foi condenado pelos crimes contra a dignidade sexual e exibição de vídeo de cenas de sexo explícito a crianças e adolescentes, previstos nos artigos 218 do Código Penal e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo a Polícia, o crime foi cometido no ano de 2011, na mesma região onde a prisão foi efetivada. Ele foi encaminhado para o presídio Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, em seguida, transferido para o presídio de Xuri, no município de Vila Velha.

