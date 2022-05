Homem é flagrado dirigindo embriagado durante fiscalização de trânsito em Jerônimo Monteiro

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 9

Um homem de 41 anos foi flagrado dirigindo embriagado durante uma fiscalização de trânsito da Polícia Militar, em Jerônimo Monteiro.

De acordo com a Polícia Militar, após o teste do etilômetro resultar em 0,96mg/l, o que configura crime de trânsito, o homem foi conduzido à delegacia.

A operação realizou um total de 26 autos de infração e recolheu uma CNH, três veículos e notificou quatro condutores, após serem flagrados no teste do bafômetro.

De acordo com a PM os trabalhos são realizados de forma preventiva e educativa, sendo realizadas em pontos estratégicos dos municípios, em horários alternados, com base em levantamentos dos locais com maior incidência de infrações e acidentes de trânsito.

Durante as ações, os policiais militares realizam barreiras e bloqueios (blitz), orientando motoristas e verificando as condições de circulação dos veículos que possam colocar em risco a segurança no trânsito de toda a população.

