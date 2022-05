Homem é detido por furtar Fórum de Anchieta

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 23

Um homem suspeito de furtar um condensador de ar do antigo prédio do Fórum de Anchieta, foi detido no último domingo (22) por guardas municipais.

Os agentes foram ao local após uma denúncia anônima. O suspeito foi detido em flagrante, com o objeto roubado, enquanto caminhava no calçadão, no Centro do município.

De acordo com a Guarda Municipal, o homem estava em liberdade há apenas 60 dias. Ele foi levado à Delegacia Regional de Guarapari, onde ficou à disposição da Justiça.

