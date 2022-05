Homem com mandado por roubo e posse de entorpecentes é preso pela Guarda Municipal de Vitória

Por Redação - Redação 15

Um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo (Artigo 157 do Código Penal) e posse de entorpecentes (Artigo 28 da Lei.11343 do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas), foi preso na noite deste domingo (15) pela Guarda Civil Municipal de Vitória ( GCMV ).

A prisão aconteceu por volta das 19h30, na avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória. O detido tem 26 anos e teve mandado expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, no dia 05 de maio.

O indivíduo foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, no bairro Horto.

Jovem de 20 anos é preso com mandado por homicídio

Um rapaz de 20 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Vitória, na tarde do último sábado (14), na ponte de Camburi, com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

O documento de prisão preventiva foi expedido pela 4ª Vara Criminal de Cariacica, no dia 05 de maio. A ocorrência do crime cometido foi no bairro Nova Rosa da Penha.

Ocorrência da prisão foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vitória, no bairro Horto.

