Guardas municipais de Cachoeiro participam de capacitação em ordem pública e segurança cidadã

Por Redação - Redação 16

Advertisement

Advertisement

A Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim acaba de participar da capacitação em “Ordem Pública e Segurança Cidadã”, oferecida pelo governo do Espírito Santo, por meio do Instituto Jones dos Santos Neves. Doze servidores participaram do curso, que foi concluído na sexta-feira (6) e contou com representantes de todo o sul do estado.

Continua depois da publicidade

O objetivo da formação foi capacitar os participantes para discutir, planejar, analisar e acompanhar as políticas do governo estadual na área de segurança pública, permitindo maior integração com as ações promovidas por meio do programa “Estado Presente em Defesa da Vida”.

A formação ocorreu em duas etapas: uma virtual e outra presencial. A primeira teve início no dia 18 de abril e a segunda, em 2 de maio, sendo que essas últimas aulas foram oferecidas no Instituto Federal do Espírito Santo, campus Cachoeiro, no período noturno.

As atividades abordaram conteúdos relativos à segurança cidadã, aos direitos humanos, à atuação do terceiro setor, à gestão integrada de segurança pública, às teorias criminais, entre outros.

Continua depois da publicidade

O secretário municipal de Segurança de Cachoeiro, Francisco Inácio Darós, participou da formação e destaca a importância dessa iniciativa.

“Nossa participação foi muito importante, pois pudemos atualizar nossos conhecimentos em ‘comunitarização’ da segurança, que consiste em envolver as comunidades, de forma organizada, por meio de conselhos, nas ações pela manutenção da ordem pública”, frisa.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].