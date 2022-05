Guarda Municipal resgata jovem em surto psicótico no bairro Coramara

Por Redação - Redação 76

Por determinação do Ciodes Sul, duas guarnições da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro foram até o bairro Coramara, na manhã deste domingo (01), atender o chamado de uma família para ajudar um jovem de 23 anos que estaria em surto psicótico. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu também participaram da ação.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o rapaz estaria ameaçando colocar fogo na casa e em si próprio. Para evitar a entrada dos guardas, o rapaz chegou a montar uma espécie de barricada e colocou fogo em panos de prato e cadeiras de plástico. As chamas foram apagadas pelos Bombeiros. O jovem conseguiu sair por uma janela e pulou do terraço para o telhado de uma garagem, localizada em um terreno ao lado da residência.

A fim de preservar a integridade da vítima e conseguir contê-lo, os guardas efetuaram um disparo com arma de choque. Os médicos do Samu, junto com os bombeiros, realizaram os primeiros atendimentos, o imobilizaram e levaram para a Unidade de Pronto Atendimento, no Marbrasa.

Após ser atendido, o jovem foi encaminhado ao Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Campos – Capaac.

