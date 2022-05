Guaçuí mais música vai aquecer o clima até véspera do Festival de Inverno

Por Marcos Freire - Marcos Freire 25

Música em praça pública para todos, para fomentar a cultura local. Este é o principal objetivo do projeto “Guaçuí mais música”, da Prefeitura de Guaçuí, que será realizado a partir do final deste mês de maio. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, o projeto vai trazer shows, nos fins e meio de semana, até a véspera do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), fazendo com que a cidade respire o clima musical nos dias que antecedem a iniciativa do GFC Eventos.

Conforme explica o secretário da pasta, Eleon Domingos Spala Nunes, o projeto tem como finalidade o resgate e a fomentação da cultura de Guaçuí. “O objetivo é fortalecer nossa cultura e economia, dando espaço aos artistas locais de diversos segmentos musicais, resgatando nossa identidade”, explica

O projeto começará no dia 28 deste mês e seguirá até 13 de junho, com dois shows por dia, de artistas de Guaçuí, totalizando 14 apresentações e fechando com uma apresentação da Lira Santa Cecília no dia 14, véspera do FIG que será realizado de 15 a 19 de junho. Os shows do “Guaçuí mais música” vão acontecer sempre na Praça João Acacinho.

Na estreia do projeto, dia 28, sábado, os shows ficarão por conta de Flávio Prado, a partir das 20 horas, e Hellory, às 21 horas. E no domingo, dia 29, as apresentações serão de Fábio Azevedo e depois de Edmar Moreira, no mesmo horário. Os shows acontecerão também no fim de semana seguinte, nos dias 4 e 5 de junho, e depois serão realizados em quatro dias seguidos, nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho (veja programação completa abaixo).

Programação – Guaçuí mais música

28/5 – sábado

20h – Flávio Prado

21h – Hellory

29/5 – domingo

20h – Fábio Azevedo

21h – Edmar Moreira

4/6 – sábado

20h – Off Box Rock

21h – DJ Manu

5/6 – domingo

16h – Divertics

17h – Aline Animações

11/6 – sábado

20h – Disnomia

21h – Alternative Stage

12/6 – domingo

20h – Rony e Ronney

21h – Filipe Fernandes

13/6 – segunda-feira

20h – Daltinho

21h – Ana Moraes

14/6 – terça-feira

20h – Lira Santa Cecília

