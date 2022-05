Governo do Estado anuncia pacote de investimentos no esporte

Por Redação - Redação 4

O Governo do Estado vai destinar cerca de R$ 70 milhões para investimentos na área de esportes nos 78 municípios capixabas. Na manhã desta quinta-feira (19), o governador Renato Casagrande anunciou acordos de cooperação técnica para revitalização de campos Bom de Bola, doação de tratores cortadores de grama, entregas de academias populares, multi exercitadores e de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro, além do edital para a construção do Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência.

“Estamos fazendo entregas de academias, cortadores de gramas e revitalização de campos Bom de Bola que fizemos em nosso primeiro mandato. São campos que desgastaram com o tempo ou que não foram bem cuidados. Agora, o Governo vai refazer os gramados e os municípios vão cuidar dos alambrados. A oferta de espaços esportivos é importante, pois são locais em que as pessoas podem ocupar o seu tempo e cuidar da saúde”, destacou o governador, durante a solenidade realizada no Estádio Estadual Kleber Andrade, no município de Cariacica.

Os investimentos, realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), vão abranger todos os municípios do Espírito Santo. Com destaque para o programa de revitalização dos campos society Bom de Bola. Somente nesta ação, serão investidos aproximadamente R$ 50 milhões.

As revitalizações são importantes para colocar novamente em uso alguns campos que já não estão sendo utilizados por conta de seus estados de conservação. Além de atender a comunidade, de forma geral, esses novos equipamentos também poderão ser utilizados pelas prefeituras para a realização de projetos esportivos com crianças e adolescentes.

Nesta ação, caberá ao Governo do Estado, por meio da Sesport, a instalação de um novo gramado sintético, de alto padrão e reconhecido pela Fifa, do mesmo tipo que é utilizado, por exemplo, em estádios e centros de treinamentos dos principais clubes de futebol brasileiros. Além disso, todo material necessário para a execução do serviço estará incluso no acordo, como a mão-de-obra, inclusive para a preparação do solo, base, caixa de campo, sistema de drenagem e troca das traves.

Neste acordo, caberá ao município parceiro interessado, caso seja necessário, a revitalização de alambrado do entorno do campo e da iluminação, caso tenha. Serão cerca de 140 mil metros quadrados de grama sintética, somando todos os campos que serão revitalizados, o que equivale a cerca de mais de 100 campos.

“É um dia de festa para o esporte do nosso Estado. Nem no momento mais grave da pandemia, deixamos de investir no esporte. Agora, temos um evento como este, onde estamos realizando esse aporte de R$ 70 milhões, contemplando todos os 78 municípios capixabas. Este governo está fazendo o maior investimento no esporte da história do nosso Estado. Investir no esporte é investir na educação, na saúde e também na cidadania”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

Doação de Academia e multi exercitadores

Com o objetivo de viabilizar o acesso gratuito dos cidadãos à atividade física em espaços públicos, tendo em vista a melhoria dos indicadores de saúde, de qualidade de vida e do incentivo à prática de esportes, o Governo do Estado vai doar 110 academias aos municípios nos formatos de academia popular ou multi exercitador, em um investimento de cerca de R$ 7,5 milhões.

A academia popular conta com esqui triplo, rotação vertical com duplo diagonal, pressão de pernas triplo, três simuladores de escada triplo, peitoral com puxador articulação superior, simulador de cavalgada individual e simulador de caminhada triplo.

Já o multi exercitador contém estrutura em aço inox 304 e diversas funções não articuladas: barra horizontal (peitoral e ombro), barra fixa curvada (ombro) dorsal e abdominal (costas e abdômen), barra paralela (flexão de braço), barra paralela suspensa (flexão de braço), barra paralela fixa (peitoral), pranchas abdominais em madeira de lei (abdômen), puxador paralelo (braços), escada horizontal (braços) espaldar (panturrilha, coxa, ombro), além de alongamentos diversos.

Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência

Durante a solenidade, também foi anunciado o edital para a construção do Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência (PCD), que ficará localizado na sede da Sesport, em Vitória. O equipamento terá uma área total de 1.549,20 metros quadrados, totalmente adaptada, onde serão atendidas as seguintes modalidades: basquete em cadeira de rodas, bocha, goalball, rugby em cadeira de rodas e voleibol sentado.

O equipamento contará com duas salas multiuso, sala de exames, vestiários feminino e masculino adaptados, quatro sanitários individuais adaptados (dois femininos e dois masculinos), sanitários gerais feminino e masculino, arquibancada geral com capacidade para 195 assentos e arquibancada PCD com capacidade para 15 cadeiras de rodas. A obra tem valor estimado de R$ 7,74 milhões.

“Estamos felizes em fazer inclusão em todas as áreas e no esporte não é diferente. É a forma que podemos ofertar aos paratletas um local acessível e adequado para que possam treinar com excelência e representar nosso Estado mundo afora”, comentou o governador Renato Casagrande.

Campeões de Futuro

Durante a solenidade, o governador do Estado também fez entregas de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro para os núcleos de 11 municípios: Alto Rio Novo (futsal e handebol); Anchieta (atletismo, beach soccer, bodyboarding, capoeira e voleibol); Conceição da Castelo (futebol de campo e futsal); Ecoporanga (futsal e handebol); Guarapari (basquete, beach soccer, bodyboarding, futsal, handebol, voleibol e xadrez); Ibatiba (futebol de campo, futsal, handebol e voleibol); Mimoso do Sul (futebol de campo, futsal, ginástica rítmica e voleibol); Ponto Belo (atletismo, capoeira, futebol de campo e ginástica rítmica); Santa Maria de Jetibá (capoeira, futebol de campo, ginástica rítmica e karatê); São Domingos do Norte (futebol 7, futebol de campo e futsal) e Vila Velha (atletismo, boxe, capoeira, futebol de campo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, voleibol e vôlei de praia).

A expectativa é de atender até cinco mil jovens com os materiais esportivos doados aos 11 municípios, em um investimento de cerca de R$ 2 milhões.

O projeto Campeões de Futuro oferece esporte gratuito para crianças e adolescentes capixabas, com idade entre 6 e 17 anos, em todos os 78 municípios do Estado. O objetivo é oportunizar aos alunos a prática esportiva e a cultura do esporte aliada à educação, de forma a promover o desenvolvimento integral, como a formação de cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

Os núcleos do Campeões de Futuro podem contar com até 100 alunos nas modalidades individuais ou até 200 alunos nas modalidades coletivas. No local, eles aprendem as mais diversas modalidades, como atletismo, badminton, basquete adaptado, basquete, beach handebol, bodyboard, boxe, capoeira, futebol 7, futebol de areia, futebol de campo, futsal, futevôlei, ginástica rítmica, handebol, jiu-jitsu, judô, karatê, kickboxing, Wrestling (luta olímpica), natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez.

Doação de cortador de grama

Com o objetivo de auxiliar os municípios a manter os campos de futebol em bom estado de utilização, o Governo do Estado está realizando doações de tratores cortadores de grama, que contam com transmissão hidrostática e partida elétrica, com possibilidade de corte de grama em ré. O trator pode alcançar a velocidade de, aproximadamente, 12 km/h, mantendo o corte de vários tipos de grama de forma padronizada. Foram doados no evento 50 cortadores de grama para diversos municípios.

Também estiveram presentes a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; o secretário de Estado de Governo, Álvaro Duboc; a senadora Rose de Freitas; os deputados estaduais Marcos Madureira, Dary Pagung, José Esmeraldo, Alexandre Quintino, Vandinho Leite, Janete de Sá, Marcos Garcia, Marcelo Santos, Emilio Mameri, Raquel Lessa e Fabrício Gandini; além de prefeitos, vereadores, atletas e lideranças do segmento esportivo

