Governador vem ao Caparaó para entrega e anúncio de obras nesta sexta e sábado

O governador Renato Casagrande estará em municípios da região do Caparaó, nesta sexta (20) e sábado (21), para realizar a entrega e o anúncio de obras e outros benefícios. Na sexta, ele estará em Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto e Guaçuí. Enquanto no sábado, as solenidades vão acontecer em Alegre e São José do Calçado.

Casagrande está marcado para chegar à Divino de São Lourenço às 8h30. A solenidade vai acontecer na Praça do Cras, bairro Santa Cruz. No município, ele fará a entrega de uma ponte rural no Córrego Cachoeira Bonita, além da assinatura da ordem de fornecimento do calçamento rural do Córrego Barracão e da concessão de uso de um caminhão compactador para a coleta de lixo. Ele fará, ainda, o anúncio do repasse de recursos do Fundo Cidades.

Em seguida, ele irá para Dores do Rio Preto e, a partir das 11 horas, vai fazer a entrega dos galpões rurais de Forquilha do Rio e de Cachoeira Alegre. Ele também fará o anúncio de obras de calçamento rural em Pedra Menina e do repasse de recursos para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) na sede do município e da reforma do Cras. Além do Fundo Cidades, para a elaboração de projetos, aquisição de ônibus e execução de obras. Ainda será assinado o convênio para pavimentação, drenagem e construção do muro na Arena de Multiuso de Dores do Rio Preto. A solenidade vai acontecer ao lado da sede da Prefeitura.

Já em Guaçuí, a solenidade está marcada para começar a partir das 15 horas, na Praça 25 de Dezembro (em frente ao Hotel Minas Gerais). No município, Casagrande vai inaugurar as obras de construção de calçada e ciclovia no bairro Manoel Monteiro Torres. Ele também vai assinar o convênio para a construção do Centro de Eventos do município, a ordem de fornecimento de equipamentos agrícolas, o repasse de recursos para a reforma da Escola Municipal Isaura Marques da Silva (Caic) e a concessão de uso de caminhão compactador para coleta de lixo. E ainda fará o anúncio de obras de calçamento rural para São Miguel do Caparaó e Sabará, além do repasse de recursos do Fundo Cidades. Fará, ainda, a entrega de equipamentos e veículos de Transporte Sanitário, para atender às regionais de saúde e municípios do Caparaó.

Mais anúncio de obras

No sábado, o governador Renato Casagrande estará em Alegre às 8h30, na Vila do Café, onde fará a primeira solenidade de inauguração da pavimentação da rodovia ES181, no trecho Vila do Café (Alegre) x Alto Calçado (São José do Calçado). Ele também vai entregar a pavimentação da rua de acesso e ruas do Loteamento Boa Fé (que também receberam drenagem), no bairro Charqueada. O governador ainda assina a ordem de fornecimento de calçamento rural no Assentamento Floresta, São João do Norte, Varjão da Cotia e Córrego do Sumidouro. Assim como, fará o anúncio do repasse de recursos para a reforma do Creas e do Cemei Tereza Fiorezzi de Oliveira.

Finalmente, no mesmo dia, a partir das 10 horas, o governador estará em São José do Calçado, na comunidade São Benedito. No local, Casagrande vai realizar a segunda solenidade de inauguração das obras de pavimentação da rodovia ES181, no trecho Alto Calçado (São José do Calçado) x Vila do Café (Alegre). E ainda fará a entrega da reforma do Cras do município e o anúncio do início da pavimentação, com Revsol, da estrada Jacá x Bonsucesso. Além das assinaturas das ordens de serviço das obras de manutenção da Escola Estadual Mercês Garcia Vieira e de fornecimento de galpão rural no Parque de Exposição Divinéa.

