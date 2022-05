Governador anuncia novos investimentos durante comemorações do aniversário de Vila Velha

Por Redação - Redação 10

Advertisement

Advertisement

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta segunda-feira (23), das comemorações do aniversário de 487 anos da cidade de Vila Velha, data que marca a Colonização do Solo Espírito-santense. Na oportunidade, Casagrande anunciou R$ 16 milhões em investimentos no município. São obras de infraestrutura e construção de quadras poliesportivas cobertas em 11 unidades municipais de ensino.

Continua depois da publicidade

“É muito bom estar em Vila Velha, que é o berço da colonização do nosso Estado. Estamos mais uma vez realizando anúncios de importantes investimentos para Vila Velha, em parceria com a Prefeitura. A gente sabe que são muitos os desafios, mas temos muito ainda a comemorar. Estamos enfrentando o maior problema do município que são os alagamentos. Estão sendo construídas nove estações de bombeamento que trarão mais segurança aos moradores de áreas que historicamente sofrem com alagamentos”, afirmou o governador.

Casagrande citou ainda outros investimentos do Governo do Estado no município canela-verde: “Estamos fazendo a universalização do tratamento de esgoto e a pavimentação da Rodovia ES-388 que liga Região V a Amarelos, em Guarapari. Hoje anunciamos a construção de seis pontes e mais 11 quadras poliesportivas. São investimentos em todas as áreas. Viva, Vila Velha! Viva o Espírito Santo!”

Durante a solenidade, foram anunciados os editais para revitalização da Rua Diógenes Malacarne, na Praia da Costa, e para a reconstrução de seis pontes: Ponte José de Patrocínio (localizada no bairro Cobilândia); Ponte Felicidade Siqueira (Cobilândia); Ponte Vasco Coutinho (Barra do Jucu); Ponte Primeiro de Maio (Primeiro de Maio); Ponte Piracicaba (Jardim Marilândia); e Ponte Guaraná (Rio Marinho).

Continua depois da publicidade

As pontes serão reconstruídas a fim de auxiliar no trabalho das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAPs) e vão contar com passarela de pedestres com guarda-corpo. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento de R$ 12 milhões.

Na área da educação, o governador do Estado anunciou o repasse de R$ 14,1 milhões ao Município por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Funpaes). Os recursos serão aplicados na construção de quadras cobertas nas seguintes escolas: UMEF Prof. Zaluar Dias, UMEF Darcy Ribeiro, UMEF Mario Casanova, UMEF Marina Barcelos Ribeiro, UMEI Maria Emelina Barcelos, UMEF Aly da Silva, UMEF Aylton de Almeida, UMEF Ilha da Jussara, UMEF Raymunda de Mendonça, UMEF Rubem Braga e UMEF Prof. Ana Maria.

O governador Renato Casagrande também acompanhou, ao lado do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e outras autoridades, o Desfile Cívico-Militar em comemoração à Colonização do Solo Espírito-santense, na avenida Jerônimo Monteiro, no Centro. Também foi assinada a transferência simbólica da Capital do Estado para o município canela-verde neste dia 23 de maio.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na manhã desse domingo (22), o governador do Estado já havia participado do início das comemorações dos 487 anos de Vila Velha, com a cerimônia de transposição do fogo histórico, que foi acesso em frente ao Palácio Anchieta, sede do Executivo Estadual, e levado por integrantes das forças de segurança pública até a Prainha, no sítio histórico de Vila Velha.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].