Festival: Exfest 2ª Edição acontece de sexta a domingo com 12 artistas e muita diversidade

Por Redação - Redação 6

Advertisement

Advertisement

Rap, MPB, rock, folk, muita diversidade e compositores em ascensão no cenário nacional. Este é o Exfest 2ª Edição, festival online com 12 artistas que acontece este final de semana: sexta (13) e sábado (14), a partir das 17 horas; e domingo (15), a partir das 14 horas.

Continua depois da publicidade

Entre as apresentações, fazem parte do line-up o paulista radicado em Salvador Leo Cavalcanti. Ele lançará em breve seu terceiro disco, “Canções em Chamas”, cuja faixa “Nós Nus” contará com feat de Caetano Veloso. E ainda a rapper Budah, fenômeno de seu estilo com participações em projetos como Poesia Acústica e Colors. Budah, aliás, acabou de se apresentar no festival Rock The Mountain.

Também estão no evento outros nomes conhecidos da música do Espírito Santo e do país, além de novos compositores. Bandas e artistas que já passaram por Rock in Rio, Circo Voador, Formemus, The Voice, Superstar e mais (conheça abaixo). São eles: Bella Nogueira, Izar, Cainã e a Vizinhança do Espelho, Solveris, Afari, Dan Abranches, Mobutto & GamaGroove, Sthelô & Aqueles Caras, Eloá e Auri.

O festival, idealizado pela cantora e compositora Bella Nogueira e produto de seu canal do YouTube, o Explicanção, oferecerá equipamentos “de ponta” para apresentação dos artistas. Os shows serão completamente online, com transmissão da Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória, no ES, pelo Canal Explicanção.

Continua depois da publicidade

Link do Canal: https://www.youtube.com/c/EXPLICAN%C3%87%C3%83O .

Temas do Festival

O Exfest 2ª Ediçãoestá dividido em três temas: rap/hip-hop, rock e folk/MPB. Dessa forma, no dia 13 de maio haverá as apresentações da temática rap/hip-hop com Budah, Solveris, Afari e Mobutto & Gama Groove.

Continua depois da publicidade

Já no dia 14, na categoria rock, tocam Dan Abranches, Bella Nogueira, Auri e Cainã e a Vizinhança do Espelho.

Advertisement

Para fechar o festival, dia 15 de maio, na temática folk/MPB sobem ao palco Sthelô & Aqueles Caras, Eloá, Izar e Leo Cavalcanti.

Em 2021, o “Exfest 1ª” Edição aconteceu em janeiro, com shows de Gavi, Dan Abranches, Manfredo e Bella Nogueira. A intenção é que o festival aconteça anualmente e presencialmente a partir de 2023.

O Explicanção, realizador do festival, é um canal do YouTube independente criado por Bella Nogueira em maio de 2020, para dar voz aos artistas, trabalhadores entre os mais prejudicados naquele e neste momento por conta da pandemia. Um diferencial do Explicanção em sua produção de conteúdo foi, desde o início, destacar a interpretação de Libras nos vídeos – uma ação valorizada, e não apenas para cumprir tabela.

O Exfest 2ª Ediçãotem o apoio da Secretaria de Estado da Cultura do ES (Secult) e será realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].