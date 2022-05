Feira de artesanato com opções de presentes para Dia das Mães começa nesta terça (3) em Cachoeiro

Por Redação - Redação 67

Com a proximidade do Dia das Mães, os cachoeirenses poderão contar, a partir desta terça-feira (3), com uma opção no centro da cidade para comprar um presente especial.

Trata-se da Feira das Mães, que funcionará até o próximo sábado (7), na Praça de Fátima, onde será possível encontrar opções de peças artesanais para os mais diversos gostos, como bolsas, bijuterias diversas, nécessaires, blusas feitas à mão, itens de decoração e jogos de banheiro em crochê.

De 3 a 6 de maio, o funcionamento será das 15h às 21h e, no dia 7 de maio, último dia da feira, o horário será de 9h às 15h.

Cada peça, por ser confeccionada artesanalmente, é exclusiva. Além de garantir um produto único, quem comprar na feira estará ajudando a fomentar o artesanato regional, o que contribui para o fortalecimento da economia e geração de renda no município.

“O Dia das Mães é a segunda melhor data do ano para o comércio, por isso, estamos empenhados, com nossos parceiros, em disponibilizar essa estrutura para que nossos artesãos possam comercializar seus produtos, que são, sem dúvidas, uma excelente opção de presentes para as mães”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli.

A feira é uma iniciativa da Prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação Profissional e Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo (Sectides).

