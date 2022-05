'Família Paraíso' aposta no humor para mostrar um outro lado da terceira idade

Por Estadão - Estadão 22

Envelhecer é o caminho natural para todos. Mas estar velho não significa estar menos disposto a viver e é isso o que pretende mostrar o Família Paraíso, novo humorístico do Multishow que estreia nesta segunda-feira, 30.

Com um humor leve e voltado para a família, o programa se passa em uma casa de repouso e apresenta idosos com os mais variados perfis. De forma simbólica, a pré-estreia ocorreu na sexta, 27, no Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os moradores da instituição assistiram ao primeiro episódio e, durante o momento, foi possível notar muitos comentários de identificação deles com os personagens da série. E essa reação já era esperada.

“Cada personagem tem um comportamento diferente. Tem um que é muito ranheta, tem outro que é mais atirado, tem outro que é mais contido”, explica Silvio Mattos ao Estadão. “E isso causa identificação até em nós que estamos trabalhando”, completa.

Ao longo dos 20 episódios da 1ª temporada, a série também tem a intenção de romper com estereótipos que rondam os idosos. “A gente vai quebrar um monte de padrões ali e o público vai ver os velhinhos de uma forma que eles não costumam ser retratados em outros lugares”, conta Paulinho Serra.

O humorista diz que a produção vai passar uma mensagem de celebração à vida. “Para se viver não há limite. Você pode começar a ser feliz aos 70 anos. Encontrar o seu verdadeiro amor ou viver uma grande experiência já mais velho.”

Guida Vianna afirma que a união entre os personagens da série reforça um sentimento de comunidade. “É uma ideia de que não é preciso viver sozinho, envelhecer sozinho.”

E o ator Cosme dos Santos deixa claro que a série é para pessoas de todas as idades. “É um programa muito leve e agradável. As crianças podem ver e identificar o vovô, a titia. E é esse o objetivo: trazer um pouco mais de harmonia entre as famílias.”

Leandro Hassum de volta à Rede Globo

O Família Paraíso também marca o retorno de Leandro Hassum à Rede Globo. O humorista, que encerrou contrato com a emissora em 2019, conta que já tinha vontade de produzir algo para o canal de TV à cabo.

“Sempre quis trabalhar com o Multishow até por eu me identificar muito com o humor leve deles. Eu, como sou um cara que venho do riso, sempre achei que fazia falta meu rosto no Multishow”, diz durante entrevista coletiva.

Ele também pontua sobre a importância de fazer um programa que valoriza a terceira idade em um cenário de pandemia onde os olhos se voltaram para esse público, que é considerado grupo de risco da doença.

Além disso, Leandro fala sobre o retorno à emissora, onde trabalhou por 21 anos. “Eu estar voltando para o Grupo Globo, onde eu tive total liberdade dada pelo Multishow para que eu tivesse, tanto na direção, quanto na produção, poder de criar um programa que eu sei exatamente o que vamos mostrar para o público, isso é gratificante.”

O elenco também conta com a presença de Cacau Protásio, Ataíde Arcoverde, Artur Kohl, Flavio Bellini, Teca Pereira e Marcia Manfredini, além da participação especial de Viviane Araújo.

