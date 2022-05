Família de paciente surpreende funcionários da Santa Casa de Cachoeiro

Por Redação - Redação 98

A equipe de profissionais da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro foi surpreendida nesta terça-feira (31), com flores e uma carta de agradecimento pelo serviço realizado no hospital.

A iniciativa foi da família de um paciente que esteve internado na instituição. Embora tenha recebido toda a assistência necessária para sua recuperação, o paciente não resistiu.

O empenho, o esforço e a dedicação da equipe, no entanto, foram reconhecidos pelos filhos do paciente. Em uma carta emocionante, os parentes lembraram com carinho dos momentos que viveram no hospital.

“Sabemos que cada um de vocês possuem, às vezes, os mesmos problemas que nós. Porém, isso nunca impediu de nos dedicar o melhor tratamento e carinho, sempre acompanhados de um sorriso”, diz um trecho da carta.

Os filhos dizem ainda que devido à circunstância, não tiveram oportunidade de agradecer pessoalmente à equipe que se dedicou ao seu pai.

“Saibam que sempre levarei comigo o carinho, o respeito e a admiração. Não temos como pagar seus cuidados e dedicação, mas temos a certeza de que nosso Senhor saberá honrá-los”.

A enfermeira supervisora Luziane Zilio Marcelino contou que o atendimento humanizado é a missão da Santa Casa e que a equipe ficou muito feliz em receber esse reconhecimento.

“Nós trabalhamos diariamente para oferecer sempre o melhor serviço, além de um atendimento sempre humanizado. Sabemos que o ambiente hospitalar nem sempre é muito agradável, mas buscamos acolher o paciente e seus familiares para que tenham tranquilidade durante o período que estão conosco. E receber esse carinho, esse reconhecimento só mostra que estamos no caminho certo”, completa.

