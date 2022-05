ESX, o maior evento de Inovação e Tecnologia do Estado, já tem data marcada

Por Redação - Redação 11

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) realizou nesta terça-feira (24), o evento de lançamento do ESX – Espírito Santo Innovation Experience, e reuniu centenas de pessoas envolvidas com o ecossistema de inovação capixaba, entre empreendedores, representantes da academia, governo, sociedade, startups e jovens lideranças, além da imprensa.

A iniciativa teve como objetivo apresentar a nova edição do ESX, o maior evento de Inovação e Tecnologia do Estado, que já está com data marcada para os dias 10, 11, 12, e 13 de novembro, na Praça do Papa, em Vitória.

De acordo com o diretor técnico do Sebrae/ES, Luiz Toniato, o lançamento foi um convite para reforçar a necessidade de integração e do compromisso de cada um para trabalhar e levar o Espírito Santo a estar entre os cinco estados mais inovadores do Brasil no menor tempo possível. Obviamente também, um convite para que todos façam parte do ESX 2022.

“É o momento de apresentar para sociedade o que o Espírito Santo tem feito em desenvolvimento tecnológico e inovação, demonstrando o quanto já avançamos e o potencial que temos para crescer ainda mais e alcançar grandes resultados com empresas inovadoras e tecnologia de ponta. Este evento confirma o compromisso do Sebrae/ES com o fortalecimento do ecossistema de inovação capixaba no âmbito da MCI – Mobilização Capixaba pela Inovação. É no ESX que o ecossistema de inovação se encontra, para se conectar, fazer network, cooperar, colaborar e fazer negócios” destaca Toniato.

Palestra

O lançamento do ESX deu um spoiler do que se deve esperar em novembro: conexões, interações, propostas inovadoras e geração de negócios. Na oportunidade, os convidados foram motivados a compartilharem pensamento sobre o futuro e puderam participar da palestra “Como criar uma máquina de geração de empreendedores”, ministrada por Daniel Leipnitz. Segundo ele, para uma boa eficiência do ecossistema, é necessário identificar as deficiências e trabalhar para superá-las.

“O Espírito Santo está estruturando um ecossistema de inovação com diversos atores de peso, e para torná-lo mais efetivo é preciso identificar as deficiências existentes nesse ambiente e ativá-los dentro de um plano que se possa cocriar juntos um direcionamento desse ecossistema”, ressalta Daniel.

ESX 2022

Os preparativos para o maior evento de Tecnologia e Inovação do Espírito Santo estão a todo vapor. E quem participou do evento pode conhecer, em primeira mão, o projeto do ESX 2022 e reservar stands para apresentação de suas empresas e instituições.

Espaços interativos como a Arena Gamer, Espaço Robótica e Talentos do Amanhã já estão garantidos na próxima edição do evento, que também contará com stands para startups apresentarem seus trabalhos e Arena Conhecimento, com diversos painéis.

Cenário da Inovação no ES

A inovação já é uma realidade em todos os setores da sociedade, seja nos negócios, na gestão pública e até nos hábitos de consumo. Essa nova percepção sobre o uso de tecnologias é resultado de um trabalho intenso, realizado por diversos atores que tem como propósito tornar a Inovação parte do dia-a-dia não só das empresas, mas da sociedade em geral.

O Espírito Santo segue em constante evolução quando o assunto é inovação e tem conquistado posições importantes nos últimos anos. O estado é hoje o 9º mais competitivo do Brasil, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados de 2021, e a inovação está presente nesta conquista.

No ano passado, o setor recebeu investimentos de mais de R$ 100 milhões, o que contribuiu para um avanço significativo da inovação no estado. De acordo com o Ranking, quando avaliado apenas este quesito, o Espírito Santo avançou 4 posições e está entre os 9 mais inovadores do Brasil. A meta é estar entre os cinco mais inovadores.

Atualmente, o estado possui cerca de 150 startups em atividade e o desafio é alcançar a marca de 1 mil startups ativas no Espírito Santo, até 2030. As metas da inovação capixaba para esta década são audaciosas, e querem colocar o estado entre os cinco mais inovadores do país, além de posicionar 20% de suas empresas entre as 200 maiores startups do Brasil.

Tantos desafios contam com a colaboração do Sebrae/ES, Parceiros da MCI Mobilização Capixaba pela Inovação, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec/MCI), Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development (Seed-ES), e ambientes de aceleração.

